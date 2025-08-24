Niemcy: 21-latek dźgnięty nożem w tramwaju, sprawca zatrzymany przez policję
Dwóch mężczyzn molestowało kilka kobiet w tramwaju w Dreźnie. Młody Amerykanin próbował interweniować i sam stał się ofiarą. Jeden z napastników dźgnął 21-latka nożem. Policja zatrzymała obywatela Syrii.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (44)
Chłopak 21 lat, Amerykanin, zobaczył że dwóch typów dobiera się do kobiet w tramwaju – zachował się jak facet, chciał pomóc, a skończył z kosą w brzuchu. Policja łapie jednego Syryjczyka, ale uwaga – prokuratura puszcza go wolno tego samego dnia, bo „to nie on dźgnął”, tylko kolega, który oczywiście jest w dalszym ciągu na wolności. XD
To jest w ogóle piękne:
W Polsce też - tylko telefon na numer alarmowy i to jest max czego mogą ode mnie witaminki oczekiwać w momencie, kiedy śniadzi książęta je ubogacają.
@zbigniew0: a Ty myslisz dlaczego Mertz wywala islamskich patusów do Polski - AfD rośnie w siłę ¯\(ツ)/¯