no i mamy kolejny odcinek serialu „Multikulti działa” ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ).

Chłopak 21 lat, Amerykanin, zobaczył że dwóch typów dobiera się do kobiet w tramwaju – zachował się jak facet, chciał pomóc, a skończył z kosą w brzuchu. Policja łapie jednego Syryjczyka, ale uwaga – prokuratura puszcza go wolno tego samego dnia, bo „to nie on dźgnął”, tylko kolega, który oczywiście jest w dalszym ciągu na wolności. XD



