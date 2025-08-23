Miejsce, do którego udało nam się dostać czyli basen na wypalone paliwo jądrowe reaktora RBMK-1500 w Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej. Wizyta była częścią specjalnego wejścia technicznego, podczas którego rozpoznawaliśmy nowe potencjalne trasy zwiedzania obiektu.

Na pierwszy rzut oka hala wygląda zwyczajnie, ale to tylko pozory. Promieniowanie w większości miejsc utrzymuje się w normie, jednak na kładce biegnącej tuż nad basenem licznik zaczyna wybijać znacznie wyższe wartości. Powód jest prosty - woda wypełniająca basen jest radioaktywna. Z tego względu wizytatorzy mogą wejść do środka, lecz obowiązuje zakaz podchodzenia zbyt blisko do samej tafli wody.

W czasach pracy reaktora zużyte pręty paliwowe trafiały właśnie tutaj, gdzie przez 5 lat* schładzały się w wodzie. Później były przenoszone do tzw. „gorącej komory”, w której cięto je na mniejsze części. Człowiek nie miał tam bezpośredniego dostępu a od promieniowania chroniły jedynie grube ściany, manipulatory i charakterystyczne, półtorametrowe żółte szkło z dodatkiem ołowiu, o którym ostatnio pisaliśmy.

Dalsza droga paliwa wyglądała tak: pocięte elementy umieszczano w 4,5-metrowych pojemnikach i przenoszono do suchego magazynu wypalonego paliwa.

Dla nas basen wypalonego paliwa to jedno z najbardziej intrygujących miejsc całej elektrowni - tuż obok hali reaktora.