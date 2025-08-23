Miejsce, do którego udało nam się dostać czyli basen na wypalone paliwo jądrowe reaktora RBMK-1500 w Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej. Wizyta była częścią specjalnego wejścia technicznego, podczas którego rozpoznawaliśmy nowe potencjalne trasy zwiedzania obiektu.
Na pierwszy rzut oka hala wygląda zwyczajnie, ale to tylko pozory. Promieniowanie w większości miejsc utrzymuje się w normie, jednak na kładce biegnącej tuż nad basenem licznik zaczyna wybijać znacznie wyższe wartości. Powód jest prosty - woda wypełniająca basen jest radioaktywna. Z tego względu wizytatorzy mogą wejść do środka, lecz obowiązuje zakaz podchodzenia zbyt blisko do samej tafli wody.
W czasach pracy reaktora zużyte pręty paliwowe trafiały właśnie tutaj, gdzie przez 5 lat* schładzały się w wodzie. Później były przenoszone do tzw. „gorącej komory”, w której cięto je na mniejsze części. Człowiek nie miał tam bezpośredniego dostępu a od promieniowania chroniły jedynie grube ściany, manipulatory i charakterystyczne, półtorametrowe żółte szkło z dodatkiem ołowiu, o którym ostatnio pisaliśmy.
Dalsza droga paliwa wyglądała tak: pocięte elementy umieszczano w 4,5-metrowych pojemnikach i przenoszono do suchego magazynu wypalonego paliwa.
Dla nas basen wypalonego paliwa to jedno z najbardziej intrygujących miejsc całej elektrowni - tuż obok hali reaktora.
*Obecnie nie ma tam już prętów paliwowych z uwagi na to, że od wyłączenia ostatniego reaktora minęło 16 lat.
Fot. Krystian Machnik
@kureci_paratko: No właśnie ja myślałem że to jest skomplikowany proces pod względem tego jak wytwarza się finalnie prąd.
A to wszystko i tak dość często opiera się o wytworzeniu ciepła i zamienieniu pary w generatorach na prąd.
Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja, naprawdę ( ͡° ʖ̯ ͡°)