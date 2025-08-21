Oszuści wyłudzili dane i zaciągnęli na nie kredyt? Nie trzeba go spłacać.
Przełomowy wyrok w sprawie kredytu bankowego. Sąd w nieprawomocnym na razie wyroku oddalił roszczenia, uznając, że powód nie udowodnił, że to właściciel rachunku zaciągnął zobowiązanie.butylarz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
Wykopię, bo uważam, że trzeba o tym dyskutować.
W kwestii lewych zobowiązań mamy dwa ich rodzaje:
- kradzież danych osobowych i zaciąganie w banku przy zerowej weryfikacji dłużnika,
- omamienie i skłonienie do wysłania kasy.
@shootcapital: bo pracownik banku, który procesuje taki kredyt, jest wspólnikiem złodzieja
Linia orzecnictwa jest wyznacznikiem, ale nie jest gwarancją, że w kolejnej sprawie będzie to samo rozstrzygnięcie.