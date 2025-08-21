Jak bank zawali procedury weryfikacyjne i da komuś kredyt "na ładne oczy", to powinien być to tylko i wyłącznie problem banku. Dlaczego jak ja chcę dostać kredyt, to prześwietla się moją historię na dwa pokolenia do tyłu, a jak oszust chce kredyt, to wystarczy pesel? Nie ja zostałem okradziony, tylko głupi bank