Podsumowanie Polski:

- patologia lekarzy - moga zabijac bez kosekwencji i zaraz jeden drugiego broni choc nawet nie znaja sytuacji

- patologia sedziow - moga jezdzic pijani, krasc w supermakretach i nic im nie grozi

- patologia policjantow - moga mataczyc w sledztwie, mowiec wbre prawdzie ze 14 latka przechodzila poza pasami zeby bronic swojego albo wypusic bandyte przez ktorego rodzina splonela zywcem przy autostradzie i do dzisiaj ci policjanci pelnia sluzbe Pokaż całość