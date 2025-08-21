Znany z "afery hejterskiej" sędzia pojechał kamperem po p--o mając dwa promile
Znany z "afery hejterskiej" sędzia z Sądu Rejonowego w Lubaniu (Dolny Śląsk) miał prowadzić kampera i uderzyć w zaparkowane samochody.Poodjęto decyzję o miesięcznej "przerwie sędziego w czynnościach służbowych". W praktyce niewiele to zmienia, bo od ponad roku jest na zwolnieniu lekarskim xDordynarny_cham
Komentarze (38)
- patologia lekarzy - moga zabijac bez kosekwencji i zaraz jeden drugiego broni choc nawet nie znaja sytuacji
- patologia sedziow - moga jezdzic pijani, krasc w supermakretach i nic im nie grozi
- patologia policjantow - moga mataczyc w sledztwie, mowiec wbre prawdzie ze 14 latka przechodzila poza pasami zeby bronic swojego albo wypusic bandyte przez ktorego rodzina splonela zywcem przy autostradzie i do dzisiaj ci policjanci pelnia sluzbe
@artiuch: Ci w urzedach miasta, urzednicy sadowi, urzednicy skarbowi?
Jak sa na jakims zwyklym stanowisku to pewnie wiele nie mogą, wiec nie nazywalbym ich patusami. Na pewno sa na tyle madrzy zeby zamiast bogacic prywaciarza i dostac za to grosze to robia sobie spokojna robote na panstwowym.
WOLNE SĄDY!
O
T
@kedziorw1: O czym tu pisać, wiadomo czy w ogóle miał prawko?