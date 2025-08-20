Paryż: Makabryczne odkrycie w Sekwanie. Ciała w "zaawansowanym rozkładzie"
Francuska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o morderstwo czterech osób. W minionym tygodniu niedaleko Paryża wyłowiono z Sekwany cztery ciała. Policja nie ujawniają szczegółów dotyczących ani jego tożsamości, ani liczby zabójstw, z którymi może być powiązany.ZobaczLink
„Wielu sportowców zachorowało:
Co najmniej ośmiu olimpijczyków z Niemiec, Szwajcarii, Belgii, Irlandii i Norwegii zgłosiło, że zachorowało po zawodach w Sekwanie. Objawy obejmowały wymioty i biegunkę”
Czyli wszyscy wiemy, kto, jak i kogo.