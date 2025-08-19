Ten FB to jeden wielki hłam a w Polsce to mają eldorado, parę razy zaraportowałem taką reklame to mi odpisali że nie widzą problemu i wszystko ok. I teraz wyobrazcie sobie taki scenariusz że np w USA pozwalają na takie reklamy i ktoś zainwestuje i traci kasę zaraz prawnicy by wygrali milionowe odszkodowania dla tej osoby + kary, a w Polsce g---o sądy takiemu FB zrobią, taki mamy klimat