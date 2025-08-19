Fałszywa reklama Orlenu dalej krąży
W mediach społecznościowych od pewnego czasu krąży reklama zachęcająca do inwestowania w akcje Orlenu. Oszuści kusząc wysoką stopą zwrotu próbują wyłudzić pieniądze od inwestorów. Reklamy z propozycją zakupu akcji Orlenu pojawiają się w mediach społecznościowych takich, jak: Facebook, YouTube i X. MFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
"Nie narusza standardów społeczności" i fajrant
Za takie reklamy korporacje powinny być karane za współudział w oszustwach. Kary powinny być srogie oraz wypłacać odszkodowania pokrzywdzonym.
Musze skoczyć do żaby po nowy starter.
Nie od jakieś czasu tylko od dawna. I jeszcze są z KGHM oraz podajże z PKO.