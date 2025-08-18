Hity

tygodnia

Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
3797
Akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.
Akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.
2217
Produkty w kebabie przeterminowane o 11 tygodni.....kara....1000 złotych
Produkty w kebabie przeterminowane o 11 tygodni.....kara....1000 złotych
1603
KPO: Pieniądze na szkolenie ... scen intymnych?
KPO: Pieniądze na szkolenie ... scen intymnych?
1613
"Czy pan to zrozumiał? Czy pan to zrozumiał?!" Policja z okręgu jeleniogórskiego
"Czy pan to zrozumiał? Czy pan to zrozumiał?!" Policja z okręgu jeleniogórskiego
1616

Powiązane tagi