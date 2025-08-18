Piotrków Trybunalski: Jest zażalenie na przedłużenie aresztu wobec Sebastiana M.
Do sądu w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło zażalenie na przedłużenie tymczasowego aresztu wobec Sebastiana M. Adwokat oskarżonego o spowodowanie we wrześniu 2023 r. wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, nie zgadza się z decyzją sądu, by Sebastian M. pozostał w areszcie do 24 grudnia br.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (63)
najlepsze
prawo do obrony, a bezczelność i arogancja to zupełnie coś innego
PS. Jechać z nim do spodu.
-niekarany
-stawiał się od dwóch lat ograniczenia wolności jakie spędził w Dubaju na każde życzenie prokuratury
-wbrew ogólnej opini, że "Uciekł" - z nikąd nie uciekł bo go nikt nie gonił.
Ogólnie - prace społeczne. Daruję Wam wywodu prawniczego, nuda. ¯\(ツ)/¯
Komentarz usunięty przez moderatora
Popieram, jedyna słuszna kara. ( ͡º ͜ʖ͡º)
Niezależnie jak sam ocenia szanse powodzenia i co prywatnie myśli o kliencie.
"No, co tu można mówić. Chyba w historii tego sądu apelacyjnego jeszcze takich przypadków nie było, żeby trzy razy była sprawa kasacyjna w Sądzie Najwyższym i cztery razy debata w sądzie apelacyjnym."
co ten Petru ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@ocynkowanyodpornynahejt: a na serio, to dobry typ 10 lat unika więzienia, tak trzeba żyć
Niech mu tatuś przyniesie pomarańcze pod cele.