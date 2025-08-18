Będzie jak z rzeszowskim biznesmenem Ryszardem P. gość pierwszy wyrok dostał w 2016 roku i ciągnie się to do dzisiaj, teraz gość chce ułaskawienia prezydenta, bo się źle czuje i musi sprawy pozałatwiać. Tak to ładnie podsumowali w artykule.



"No, co tu można mówić. Chyba w historii tego sądu apelacyjnego jeszcze takich przypadków nie było, żeby trzy razy była sprawa kasacyjna w Sądzie Najwyższym i cztery razy debata w sądzie apelacyjnym."