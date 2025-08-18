Rewolucja w prędkości! Czechy wprowadzają 150 km/h!
Czechy jako pierwszy kraj Unii Europejskiej wprowadzają na wybranych odcinkach autostrad nowe, wyższe ograniczenie prędkościRMF24
Komentarze (158)
najlepsze
Dla mnie na trasie 300/400km ważniejsze od prędkości czy 120 czy 160 km/h jest płynność ruchu i możliwość utrzymania stałej prędkości powiedzmy 120 wg GPS.
Na przestrzeni lat jest coraz lepiej na drogach ale wciąż wielu kierowców na problem gdy w okolicy węzłów z prawego pasa zjeżdżają auta na lewy żeby umożliwić wjazd
Już nawet nie wspominam o wypadkach. Im większy Vmax tym będzie ich na pewno więcej, a wtedy prędkość wszystkich obecnych spadnie na kilka godzin do 0 km/h
I ta cała ich ekologia pójdzie w zapomnienie, nie mówiąc że zaraz zakatuja silniki jak będą jeździć z takimi prędkościami.
W sporym aucie z benzynowym silnikiem rachunek zysków i strat jasno pokazuje, że to nieopłacalne.
Te 150 to chyba dla diesli i to w niskich nadwoziach. Lub dla kogoś kogo nie interesują koszty paliwa (samochody służbowe lub osoby z grubym portfelem).