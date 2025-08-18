Wygonili niemiecką inwestycję z miasta. "Nasze modły zostały wysłuchane"
Przeciwnicy budowy wartego kilkaset milionów złotych centrum dystrybucyjnego Lidla w okolicach Gietrzwałdu udali się na pielgrzymkę dziękczynną i głośno wyrażali swoje zadowolenie z zablokowania inicjatywy.Z_ostatniej_chwili
Komentarze (111)
najlepsze
@Karl_Tofel: Co Ty? urodziła się w Częstochowie. Królowa Polski.
Tym bardziej że większość przeciwników nie była nawet z tamtych okolic a jeździli po Polsce z Braunem i robili protesty.
@invit: Ja jestem ciekaw przekroju wieku tych co protestowali. Mysle ze spora czesc z nich juz nie musi pracowac wiec o miejsca pracy sie nie martwia. Ciemnogrod i tyle w temacie.
Osiedle Zawady w Wilanowie to po prostu wieś jakich wiele w Polsce. W centrum wsi już jest Biedra, Lidl, Pepco, Rossman, itp.
A Dino, jak to Dino, znalazł sobie miejsce na zacisznych peryferiach wsi. Niektórym to przeszkadza, bo już nie będzie zacisznie. Cicha działeczka z trawnikiem schodzącym do wody, na niektórych podwórkach baseny, a z drugiej
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę.
@q0084: Po
Protestujący w większości to emeryci. W okolicy nawet gdyby chcieli to nie znajdą tylu ludzi chętnych do pracy. Niedaleko Olsztyna do podobnych centrów ściągają Ukraińców i ludzi z Ameryki Południowej. Bandy imigrantów wałęsające się po okolicy. Jedyne biznesy jakie powstały to organizacja noclegów gdzie śpią po kilku,
@endru1908: co to ma do rzeczy?
Nic nie rozumiem Jaka to gwara?
Po informacji że nie będzie mi jeździć po wsi 500 tirów dziennie to pewnie też bym się udał z radości na pielgrzymkę.
Kumacie jaka to musi być ulga? Dwie ulice na krzyż, i po nich 500 tirów, dzień, noc, niedziela, środa. Poza tym, skoro tam żyją to mają jakąś pracę. To kto by tam pracował? Wiadomo że murzyni, afgani, hindusi.