Ja wam napisze ze to centrum to jest strup. Jego powierzchnia jest gigantyczna i ma działac 24h. Setki tirów na dobę. Wspólczucia dla meiszkańców Skawiny i okolic. To będzie jeden wielki dramat. Juz teraz są tam permanentne korki na tzw obwodnicy. A centrum dopiero się buduje i żaden tir do niego nie jeździ. Aha, wg mnie zabuzy to tak transport drogowy w okolicach ze będzie miał zasieg aż za Wadowice, skad codziennie Pokaż całość