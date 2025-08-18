Albo ktoś zrobi jeden wielki porządek z tą trójmiejską patologią albo nie widzę tego jako miejsca do życia dla ludzi. Co chwilę jakieś akcje CBŚP wokół. GTA w pełni. Chce się żyć. Cywilozwany kraj 😅 Obcokrajowców można deportować. A co z lokalnymi gangusami? Wyrok to będzie dla nich hotel na koszt podatnika. Za granicę nie wywalisz. Więc takie chwasty będą zabierać innym smak życia, dopóki oddychają tym samym, nomen onem, czystym, morskim Pokaż całość