Właśnie wróciłem z wojaży po zachodniej Europie, kilka tysięcy km po autostradach i drogach lokalnych, wszyscy grzecznie i przepisowo, a po wjechaniu na naszego kraju zaczyna sie wariactwo - bingo drogowe skreślone już po 100km - wjeżdżanie w tylek, miganie poganiaczami, kiedy wyprzedzam na autostradzie przy 160kmh, zajeżdżanie drogi, torpedy po 200kmh, a najszybsze oczywiście gruzy ze światłami jak ogarki.



Nadal mocno odstajemy pod względem kultury jazdy od Zachodu; za wolno importujemy