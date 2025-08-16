2-letnie dziecko wśród ofiar wypadku. Sprawca zatrzymany po ucieczce
2-letnie dziecko i 37-letni mężczyzna to ofiary tragicznego wypadku w Wozławkach w powiecie bartoszyckim (woj. warmińsko-mazurskie). Policja zatrzymała 35-latka, który najechał na tył prawidłowo jadącego auta i uciekł z miejsca wypadku.rybak_fischermann
Komentarze (95)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
@Dlugi_1111: nie wiem czemu zakopują, tutaj jest z 10-20 ruskich botów oraz pożyteczni idioci z prawej strony sceny politycznej.
Kup sobie Maraudera z RPA...
Jak jeździsz w PL, to masz ponad 50% większą szansę śmierci, niż w DE.
tutaj w wypadku komunikacyjnym dostanie 2 lata w zawiasach i nara
Przede wszystkim to wystarczy stworzyć system by kierowca był świadomy nieuchronności kary. Jak po 8 lat dostanie iluś typów to nagle łooo panie, może pomyślę. Żadnego kolesiostwa i różnicowania na bogatego i biednego. Walić kary to może będzie efekt.
Odcinkowe pomiary robią robotę jeżeli chodzi o prędkość. Wystarczyło by znieść nakaz oznakowania fotoradarów i traktować to
@Zgryzek_Ogryzek: Jest to niemozliwe. Widzialem gdzies dosc dlugi wywod prawnika dlaczego w obecnym prawodastwie takie cos rozwali juz i tak slaby system. Tak w skrocie:
1. Skoro jest zabojstwo drogowe to musi byc usilowanie zabojstwa drogowego.
2. Taki sprawca jest "domyslny", nie zna swojej ofiary, bardzo mozliwe, ze nigdy jej nawet nie widzial, to jest ogromny problem bo nie masz
Nadal mocno odstajemy pod względem kultury jazdy od Zachodu; za wolno importujemy
@emjot86: w zawieszeniu na miesiąc ¯\(ツ)/¯
Przecież takie szkody to może robi ciężarówka uderzająca w stojący samochód.