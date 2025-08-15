Sławna hiszpańska autorka kriminałów okazała się trzema facetami
Świat literacki Hiszpanii pogrążył się w chaosie po tym, jak Carmen Mola, ceniona pisarka, otrzymała prestiżową nagrodę...Neocaridina
Jakie reguly sukcesu tak inteligentni ludzie sie dostosowuje. Brawo chlopaki.
@chlopiec_kucyk: u sąsiadów nie lepiej, komik który grał prezydenta, został prezydentem
@chlopiec_kucyk: opie... (ꖘ‸ꖘ)
Maryla Szymiczkowa to pseudonim literacki duetu Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński.
Napisali cykl o profesorowej Zofii Szczupaczyńskiej