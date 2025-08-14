Afera wizowa. Jest pierwszy akt oskarżenia, dotyczy 6 osób
Przekazali dane 364 cudzoziemców, by przyspieszyć procedury wydania im polskich wiz. W zamian mieli dać łapówki. Jest pierwszy akt oskarżenia w aferze wizowej.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (17)
najlepsze
Ważne ze tea3de uśmiechy moga klaskać uszami... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opisano m.in. sprawę imigrantów udających ekipy filmowe z Bollywood, którzy za pieniądze mieli otrzymać polskie wizy.
xd xd
Zawiadomienia do prokuratury i skargi
a) 11 zawiadomień do prokuratury
Komisja skierowała do prokuratury 11 zawiadomień dotyczących podejrzeń naruszenia prawa przez
https://migracje.gov.pl/
Po co czytać artykuły w których jak wół jest napisane, że wały są jeszcze z okresu rządów pisowców...
@StdPtr: No dlatego napisałem o obecnym xD
Porównaj sobie ile rocznie wpuszczał PIS, a ile rocznie wpuszcza obecny rząd.
Obecny też to robi za kasę, czy jak?