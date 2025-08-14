Rekordowy napływ migrantów. Pilny apel lokalnych władz
Ponad 600 migrantów z Afryki dotarło w ostatnich dniach nielegalnie do Hiszpanii. Większość z nich trafiła na Baleary. Lokalne władze alarmują, że archipelag staje się nowym celem migracji. Apelują do rządu w Madrycie o natychmiastową pomoc.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (67)
Teraz najważniejsze NIE MA granicy, że oni przestaną imigrować a w samej Afryce dosłownie dziesiątki milionów jeśli nie setki (!) chcą właśnie na pontony i do Europu. 60% młodych byczków tylko czeka na
Z rozmów z obcokrajowcami w Polsce widać że są za tymi politykami co pozwolą I'm zostać, nie jest ważne że chodzi o odsianie problematycznych ludzi, reszta nieważna, więc imigranci to jest przyszły elektorat gdy tylko otrzymają prawo głosowania
@manstain: przecież oni już mają elektorat. Nie chodzi o to, tylko o to by zniszczyć narody i stworzyć pozbawione tożsamości superpaństwo UE, rządzone przez marksistów.
Nizsze niż ci się wydaje. Konsekwentnie te 600 osób odeslac. I szybko by się transporty skończyły. Bo teraz to dla migrantow pewna inwestycja, a tak to by stracili kupę kasy i rozeszłoby się że to spore ryzyko.
Przypłynęli z Maroko, to odesłać do Maroko. Zapłacić najwyzej marokancom i zagrozić zerwaniem handlu.
Jakby to było
Co do deportacji to często jest nie możliwa bo TSUE ją blokuję XD
Analogicznie Turcja zrobiła z ruskimi myśliwcami, raz odstrzelili hołotę i mają spokój