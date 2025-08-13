Stara kostka masła?

W sumie to Francja, Szwajcaria, Niemcy, Włochy - kostka masła ma 250 gramów i nie jest to "duża kostka". Po prostu małe są mniejsze ¯\(ツ)/¯

Downsizing do 200 gramów się po prostu bardzo dobrze u nas przyjał - jak widać.