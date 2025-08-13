Kruche ciasto z owocami i kruszonką
Przepis na kruche ciasto z owocami! Dobre, bo z przepisu babci (i dlatego, że trzeba wiedzieć, ile miała stara kostka masła).moll
Komentarze (24)
najlepsze
Za całość oczywiście wykop.
W sumie to Francja, Szwajcaria, Niemcy, Włochy - kostka masła ma 250 gramów i nie jest to "duża kostka". Po prostu małe są mniejsze ¯\(ツ)/¯
Downsizing do 200 gramów się po prostu bardzo dobrze u nas przyjał - jak widać.
@Blondasiak00992: ano właśnie ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
na dół tarta 1 cz+ 1cz z kakao orzechy włoskie i wpadły tez borówka amerykanska i malina na to piana z białek z budyniem i cukrem i 3 cia cześć kruchego potarta. Kruche bez cukru.