Absurd na Wyspach. Wyrzuć stare maile, zrób to dla klimatu
Rekomendacja brytyjskich władz: aby pomóc w walce z suszą wyrzuć z kont stare maile i zdjęcia. Rzekomo pomoże to oszczędzać wodę przy chłodzeniu centrów danych. Eksperci szydzą: szukanie maili i zdjęć zużywa więcej energii i wody niż ich przechowywanie.artur-kielbasinski
https://youtu.be/8enXRDlWguU?si=nVUeGNYRhD7Ap2im
mniej maili, mniej skanowania, mniej zaangażowanych ludzi, środków i czasu
Brakuje tylko Ibisza pośrodku i "żółci tysiąc".