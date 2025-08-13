Wyszukiwarka UOKIK, pokazuje wszystkie dotacje dla firmy, również te z KPO
"Beneficiary" (serio, taka nazwa jest w linku) - SUDOP to wyszukiwarka UOKIK na której po numerze NIP, sprawdzimy ile dana firma otrzymała dotacji m.in.: z KPO, tarczy antykryzysowej, tarczy antycovidowej i innych pomocy. Spieszcie się sprawdzać, póki jeszcze nie zablokowali dostępu.Sabotbg
Brzmi jak obelga. "Na MOPS-ie żyjesz, ty beneficiaro, ty! ". :)
Niestety, mnóstwo Polaków deklaruje, że zna angielski, ale w praktyce zna ten angielski w stopniu ledwo-komunikatywnym.
Ale w tym linku jest jeszcze "aid". Toż to składnik aids-u! Ruja i porubstwo!
@kubas89: dla mnie to jest polska forma ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Serio, dziwi cię takie angielskie słowo?
No i? Trochę angielskiego i już się gubisz?
Większość stron operuje angielskimi zmiennymi i wartościami. Nie widzę w tym nic dziwnego.
Serce z dumy pęka.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Najlepiej znany mi przypadek to 1,5 mln przez ostatnie 10 lat. Mała restauracja nad jeziorem. Z KPO nic nie wzięli, bo pewnie nie wiedzieli, że to takie proste.
Ale jeden gość ma jakąś współpracującą firmę, której płaci za wyszukiwanie
