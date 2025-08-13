Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6415
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4540
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4305
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3898
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
3648

Powiązane tagi