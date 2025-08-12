Akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.
Gazeta Trybunalska jako jedyny portal w Polsce bezpłatnie udostępnia pełną treść zanonimizowanego aktu oskarżenia przeciwko Sebstianowi M. uczestnikowi wypadku samochodowego do jakiego doszło 16 września 2023 r na autostradzie A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego.marbar4241
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
O Cię Panie, to po co był ten cyrk na całą Polskę. Gość z premedytacją zabija 3 osoby i NAWET 8 lat. No straszny wyrok...
Jak dla mnie to powinien dostać 25 z możliwością przedłużenia i przez cały okres odbywania kary ciężkie prace społeczne.
co należałoby zrobić z taką gnidą?
Dobrze, że samochód przerabiany - dzbanowi odbiera to szanse na przeniesienie winy na producenta.
Przypominam że było już łamanie kołem, rozrywanie końmi, szubienica i pluton egzekucyjny.
Możecie dać upust swojej fantazji.
On i tak tego nie czyta.
Fakty sa takie ze wy jutro do roboty a Majtczak w celi gra na ps4 i ogląda Kiepskich w Polsacie