prokurator Duda: "...realnie grozi surowa kara – nawet do 8 lat pozbawienia wolności".



O Cię Panie, to po co był ten cyrk na całą Polskę. Gość z premedytacją zabija 3 osoby i NAWET 8 lat. No straszny wyrok...

Jak dla mnie to powinien dostać 25 z możliwością przedłużenia i przez cały okres odbywania kary ciężkie prace społeczne.