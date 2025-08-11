Przewalone. Obserwowałem podobny przypadek. Chłopak w wieku 16-17 lat miał już, na oko, ca 185 cm wzrostu i jakieś 85 kg wagi. Intelektualnie upośledzony, nerwowy w gestach i jakoś dziwnie sztywny. Wieczorami lubił przyczajać w różnych zakamarkach. Niektórzy sąsiedzi, zwłaszcza kobiety, zaczynali się już poważnie obawiać. Ja nie jestem ułomkiem, ale włączała mi się przy nim zwiększona uważność.



Nie wiem jak się później potoczyły losy tej rodziny. Pewnego dnia gdzieś się zwinęli, Pokaż całość