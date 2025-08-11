Rodzina na skraju agresywny nastolatek z autyzmem terroryzuje bliskich
Rodzina z Iławy zmaga się z trudną sytuacją, ponieważ ich 15-letni syn Mateusz, chory na autyzm, wykazuje silną agresję wobec bliskich. Mimo wielokrotnych hospitalizacji i terapii, jego zachowanie nie ulega poprawie, a codzienne życie staje się dla rodziny nie do zniesienia.Kruk_
Komentarze
najlepsze
Ale kiedyś odejdą i trafi do psychiatryka.
Resztę życia spędzi przypięty pasami do łóżka???
Bo pewnie pojawi się też autoagresja i szpital nie będzie
miał wyboru. Psychotropy i pasy....tak spędzi resztę życia...
To jest dramat naszych czasów. Wiemy co może zadziałać ale nie możemy tego zrobić, bo etyka. Tylko czy etyczne jest odmawianie pomocy i pozwalanie na takie męczenie się dziecku? Czy lepiej kilka razy je zdominować i oduczyć pewnych zachowań? A nawet jeśli nie zadziała to chyba warto próbować, bo gorzej nie może być?
@GeraltRedhammer: specjalista z wykopu... Ilu autystycznym dzieciom pomogłeś?
A co do reszty: przerażające. Nie wiedziałem że autyzm tak też wygląda :O
choćby na zespół Downa gdy zaczynają dojrzewać płciowo...
- niech mu kupią bezprzewodowe słuchawki wyciszające zewnętrzny hałas i puszczą dźwięk białego szumu. Albo chociaż zatyczki do uszu, które kosztują grosze, a ataki agresji będą znaaaacznie rzadsze,
- dostatecznie zaciemnić jego pokój na stałe i unikać intensywnego światła żarówek, tanie okulary przeciwsłoneczne,
- opróżnić pokój ze wszystkich niepotrzebnych przedmiotów i kolorów,
- trzeba dobrać leki obniżające lęki, jest spory wybór i można
@nieco: To naprawdę właściwe aktywności dla takiego człowieka?
Nie wiem jak się później potoczyły losy tej rodziny. Pewnego dnia gdzieś się zwinęli,
@Czerwone_Stringi: I tak się powinno robić z każdym nieuleczalnym/niereformowalnym człowiekiem, który zagraża społeczeństwu.