Zaległych wypłat nie przelewa od niemal roku, dziś działa w Kanale Zero.
Developerzy zwolnieni z polskiego Intermarum niemal rok temu do dziś nie otrzymali zaległych wypłat za jeden do trzech miesięcy pracy. Firma miała już w przeszłości problemy z przelewami wynagrodzeń.HansZimmermanLGBTPlus
Komentarze (16)
To że rząd wystawia im piłeczkę do krytyki już nie ważne :)
Zachęcam również do krytycznego spojrzenia na te aspekty, które są źle prowadzone. W innym przypadku Twoja ukochana partia nie zmieni się na lepsze.
Jak ktoś popełnia błąd trzeba mu to powiedzieć a nie krytykować
Jego głównymi sponsorami jest xtb, platforma która okradała swoich klientów i sfd które sprzedawał suplementy zanieczyszczone rtęcią.
Tyle obrzydliwych ataków "silnych razem" w niedawnej kampanii prezydenckiej na prawicę nie było od lat!
To było rekordowe szambo!
@Vetinari: to jak z biznesem Palikota i Wojewódzkiego.