Czy mObywatel szpieguje Polaków?
W dzisiejszym materiale rozprawimy się z tematem, który niedawno rozgrzał sporą część publiki do czerwoności. Czy faktycznie jest powód do siania paniki?Rezerwista
Komentarze (26)
Argument o tym że aplikacja jest izolowana i w sandboxie to nie jest żaden dobry argument. To że aplikacja pobrana na telefon i poddana tak naprawdę powierzchownej analizie nie wykazuje żadnych ukrytych funkcji nie oznacza że
To jest dobry argument. Aby uciec z sandboxa musieliby znaleźć błąd klasy 0-day a takich błędów nie używa się aby sprawdzić co jakiś Janusz i Grażyna mają na swoim telefonie. Przy takiej skali popularności aplikacji taki błąd byłby wykryty w przeciągu maksymalnie kilku dni.
https://www.youtube.com/watch?v=qK6jEEZ1-lY
I tak wiem, że zaraz się napiszesz mi, że to jest stary Android i pełny dziur. Owszem. Ale to tylko obrazuje, że z aplikacji teoretycznie zerowym potencjale ataki można uzyskać eskalację prawnień. To jest tylko
i nie ma.
dlaczego?
DLACZEGO?