@biesy: czyli jakby tłum "hejlował" to ty też?
jakbyś był n astadionie to też byś krzyczał gierojomsława?
można było wyjść ze stadionu
https://polskieradio24.pl/artykul/194894,bandera-otrzymal-tytul-bohatera-ukrainy
Dzięki rosyjskiej dezinformacji, w 2025 r. 21% osób głosowało na partie sympatyzujące z Rosją i Białorusią, antyukraińskie i antyunijne. W 2023 r. było to tylko 7%.
Ukraina:
Poddawani rosyjskiej dezinformacji od ponad 20 lat, Ukraińcy chcą dołączyć do UE. Nawet rosyjskojęzyczni Ukraińcy nienawidzą Rosji i zaczynają mówić tylko po ukraińsku.
Wnioski:
Ale jeden koleś stojący z boku i nagrywający był ruskiem więc jest OK, UPAińce i białoruchy niewinne, pan rusek ich zmusił xD