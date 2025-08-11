Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6304
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4443
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4181
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3791
KPO największy wał ostatnich lat, Mapa
KPO największy wał ostatnich lat, Mapa
2818

Powiązane tagi