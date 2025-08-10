"To, co dzieje się wokół KPO, jest kompromitacją całego systemu"
Jeżeli Polska chce, by KPO stało się punktem zwrotnym na pokolenia, musi przestać traktować te środki jak polityczny łup, a zacząć zarządzać nimi jak kapitałem krytycznym dla przyszłości państwa - pisze w opinii dla money.pl Jarosław Królewski.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (87)
I nie piszcie, że Unia kazała rozdać, bo po to są władze w kraju aby rządzić i decydować, a nie urządzać Polakom regaty.
Nie wiem czy, któreś media po za internetem o tych nieprawidłowościach coś wspominają, ale pewnie nie bo każdy kto tam pracuje ma jakąś firmę na boku
Ale my nie musieliśmy czekać na KPO, żeby sfinansować EJ. Z samych certyfikatów emisji byśmy dali radę.
A najśmieszniejsze w tym jest to, że PiS jest po części winnym tej afery. To Morawiecki wymyślił taki cel a PiS zdążył przeprowadzić nabór w pierwszej edycji. Afera wybuchła dopiero w drugiej.
Zarzut dla PO jest taki, że nie dość, że nie zatrzymał tego programu renegocjujac KPO to jeszcze poluzował kryteria np. wykreślając przeważająca działalność PKD.
Co sam pisowski Fundusz Sprawiedliwości przelewał mediom:
- Wirtualna Polska: 7,13 mln
Tak dla jachtów, domów letniskowych, ekspresów do kawy i kryptowalut dla dzieci i rodzin polityków a to dopiero czubek góry lodowej bo na razie samo HoReCa a rodeo się zacznie jak odkryte zostaną projekty z branży kultury.
Mam nadzieję, że pizza smakowała. Kosztowała 300 mld złotych, które my wszyscy i nasze dzieci i wnuki będziemy spłacać.
Teraz natomiast mamy tylko propagandę sukcesu, przemysł i energetyka zdychają, nauki nie ma, a
To nie jest tak, że ludzie nie chcą zmiany. Nadzieja spoza systemu miał być Kukiz.
Ostatnio Hołownia.
Dostają kredyt zaufania i niestety nie potrafią go wykorzystać.
Polityka jest brudna, a zgniły kompromis standardem. Na całym świecie.
@ostatni_login: u nas kompromis się kończy jak trzeba stołki obsadzić, a do reszty nie mają kompetencji. Jednak ludzie wybierają takich ćwierćinteligentów to mamy tak jak mamy¯\(ツ)/¯ Jak u
No chłopa by rozszarpali.
Tymczasem system działa tak, że przedsiębiorcy dostają jachty za frajer, podatków się nie podnosi za to spłaca się z nich pożyczkę rozłożoną w czasie, a więc przez najbliższe X lat takie powiedzmy 20% Twoich podatków będzie
@enten: tylko jak choćby takie FOR tworzy rachunek od państwa, gdzie są wymienione te rzeczy, to pojawiają się Żukowskie i mówią, że są szkodliwi społecznie. Bez zmiany systemu myślenia nic się w tej kwestii nie wydarzy.
Nawet oczywista odpowiedź, czyli eradykacja