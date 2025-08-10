Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6227
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4356
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
3683
Sąd oddalił skargi. Zielone światło dla terminala kontenerowego w Świnoujściu
3025
Polska wygrywa Ligę Narodów 2025 Liga Narodów (Polska-Włochy 3-0)
2901

