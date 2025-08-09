Wewnętrzny materiał szkoleniowy dla ekspertów przyznających środki z KPO
Webinar Szkoleniowy Dla Ekspertów w ramach II naboru KPO, w nim kryteria przyznawania środkówGizmo_Clan
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 5
- Odpowiedz
Webinar Szkoleniowy Dla Ekspertów w ramach II naboru KPO, w nim kryteria przyznawania środkówGizmo_Clan
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (5)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
https://youtu.be/4zQwo8D6yA0?t=2993
https://youtu.be/iwCftO_QtlQ?t=4047