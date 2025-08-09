Ale widzicie jakie negatywne skutki ekonomiczne powoduje bezsensowne pompowanie socjalu w rynek: 500+, dodatkowe emerytury, dopłaty do eko-mody, bony turystyczne itp. itd. Teraz prezenty z KPO. A później 300-400 zł koszyk zakupów w markecie, paliwo 6-7 zł, janusze nad morzem lub górach strzygą po kilka stów za obiadek lub nocleg itp. itd.