Kiedy ludzie w końcu zrozumieją, że państwo nie nadaje się do racjonalnego zarządzania środkami publicznymi? Jeśli kraj naprawdę chce wspierać przedsiębiorców, niech po prostu obniży podatki. W przeciwnym razie zawsze znajdą się „specjaliści", którzy doskonale wiedzą, jak lawirować w przepisach, by po prostu wyciągnąć pieniądze. Pamiętajcie, że urzędnik, zarabiający średnią krajową i mający na głowie tysiące spraw, nie będzie mądrzejszy od zespołu prawników, którzy myślą tylko o tym, jak jednym wnioskiem zarobić