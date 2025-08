W tekście stoi, że:



Do najbardziej perspektywicznych regionów zaliczają się okolice Szczecina, Łodzi oraz Podhala, gdzie temperatura wód termalnych może dochodzić nawet do 90 ° C.



Chciałbym się zapytać, skąd te dane? Kiedyś rozmawiałem ze spacjalistą od geotermii z krakowskiej AGH i on jasno powiedział, że woda pod naszym krajem ma w granicach 50 stopni. To wciąż dużo, ale absolutnie wykluczył tak wysoką temperaturę.