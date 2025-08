Dziwi mnie to, że na statkach są tak rygorystyczne procedury a na lądzie jakby nikt o takich rzeczach nie myślał. Klasyczny przypadek tzw. "confined space entry", czyli wejścia do przestrzeni zamkniętej (w rozumieniu potocznym - przestrzeni o ograniczonej wwntylacji, ogrsniczonej mobilności w środku etc). Na statku otwarcie włazu do jakiegokolwiek zbiornika już wiąże się z obowiązkowym ubraniem aparatu oddechowego, na wypadek gdyby właśnie w środku znajdował się jakiś trujący gaz a tu Pokaż całość