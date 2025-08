Propaganda antyekologiczna to nic innego jak jawne prorosyjskie działania



Jesteście krajem, którego eksport paliw kopalnych to duży % PKB. Co robicie?

Oczywiście, że wmawiacie wszystkim, że rozwiązania wiatrowe czy słoneczne to samo zło, a tylko węgiel i ropa może nas zbawić.

Oczywiście węgiel i ropa od taniego sąsiada w Azji, który za kilka rupii wam wyśle trochę gazu...

...a potem zakręci kurek i będzie chciał podwójnej stawki