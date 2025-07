W sumie to jeśli prawda jest, że 10 i 12 latek pastwili się nad córką policjanta to sprawa wygląda całkowicie inaczej niż autor wykopaliska to przedstawia. Może i to nie przystoi stróżowi prawa w czasie wolnym grozić gówniarzom ba żadnemu dorosłemu to nie przystoi no ale z drugiej strony żaden normalny ojciec nie będzie się przyglądał jak mu gówniarze dzieciaka gnoja.