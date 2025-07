Pamiętacie te kłamstwa o integracji i laicyzacji imigrantów?



Tymczasem to inne kraje arabskie mają pretensje (np Turcja do Niemiec, Szwecji, Finlandii) o to że to Europa jest wylęgarnią radykalizmu xD A integracja jak widać odbywa się w drugą strone ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



BTW o integracji to i tak biadolenie po fakcie, przecież chcieli bogactwa różnych kultur a nie odzierania przybyszy z nich ¯\(ツ)/¯