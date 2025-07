dane pracowników w tym PESELe i paszporty przez miesiące leżały publicznie w sieci. Bez haseł. Bez logowania. Wystarczyło znać link

Komiczne biorąc pod uwagę że appka Maka żeby przyoszczędzić parę złoty na bule z chabaniną wymaga nierootowanego telefonu, posiada 2FA, wymaga silnego hasła z wymaganiami co do znaków specjalnych jakby to było zakładanie konta w mObywatelu, jakieś timery odliczające co do sekundy ważność kuponu na smażonego ziemniaka XDD