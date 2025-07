"Ich późniejszy rozwój skomplikował pisownię, także w języku polskim. Do XIX w. "jajko" zapisywano "iayko". Ktoś, kto urodził się w 1900 r. jako Maryan, od 1918 r. musiał się podpisywać Marjan, a od 1936 r. Marian."

Wcale w przypadku Polski nie miało to nic wspólnego z zaborami i zmuszaniem ludności do nauki języka zaborców, a po wojnie chęć wprowadzenia jednolitego języka dla wszystkich. Dodatkowo w 1936 roku miała miejsce "wielka reforma ortografii". Pokaż całość