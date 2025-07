Przynajmniej uczą tego co jest potrzebne w ich sytuacji , w naszym wspaniałym kraju kończąc np.Technikum Elektryczne ,zawód elektryk , można co najwyżej zmienić baterie w latarce .Ukończenie takiej szkoły nie daje żadnych uprawnień do wykonywania zawodu wyuczonego .Elektrykiem można zostać po zdaniu egzaminu SEP mając wykształcenie po LO