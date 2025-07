W zasadzie jak się nad tym zastanowić. Elektornia wodna powoduje ogromne lokalne zmiany od zapory w górę rzeki. Ale globalnie to chyba jest najbardziej neutralnym dla środowiska źródłem energii jakie można sobie wyobrazić. Czerpie z grawitacji. Nie wymaga do działania stałego zaopatrzenia z kopalni ani zakładów chemicznych.



Jeśli przy budowie czegoś nie s-------ą w stylu zmiany położenia koryta rzeki to jest to źródło niemal idealne.