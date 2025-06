Serio ruscy takie rzeczy robili? Bo ostatnie trzy lata na wykopie to codziennie o ukraińskich zbrodniach a ruscy to niewinne baranki.

Mimo że resztę życia słyszało się o ruskich zbrodniarzach a ukraińscy byli krótkim epizodem.

No bo w porównaniu do całej naszej historii z Rosją byli. Więcej szkody niż Ukraina wyrządzili nam Szwedzi ale boty wrzucają masowo na Ukraińców i wykopki i pół Polski to łyka.