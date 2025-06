trzy miesiące temu rodzice rocznika 2015 Juventus Academy Piekary Śląskie zorganizowali zbiórkę na wyjazd piłkarzy do Turynu na Mistrzostwa świata szkółek Juventusu. Dzięki WAM udało nam się zebrać 33k PLN za co bardzo dziękujemy. Głównym wspierającym był Miras który podpisał się #michał napraw tagi. Dziękujemy za wsparcie Wszystkim wpłacającym.

Filip - rozgrywający (vel Kokos) - jest wszędzie, zwinny jak łasica, jak Tomyleejohns w ściganym , pilnuje przedpola bramki, rozgrywa, strzela z dystansu piłka klei mus się do nogi jakby miał buty posmarowane Super Glue

Wiktor - pomocnik, obrońca - zwinny jak łasica to za mało powiedziane, jest wszędzie, nieustępliwy walczy do końca, na obronie nie do przejścia, kiwa jak Pele strzela jak Beckham