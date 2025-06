͡

Widać, że będzie dobrze, taki "Wiedźmin 3", tylko w innym uniwersum. Jeszcze się okaże, że to będzie lepszy "Wiedźmin" od tego oficjalnego, z Ciri. (A jak ktoś lubi tematykę związaną z # wampiry to polecam ograć dodatek "Krew i wino" (podejrzewam, że dostarczy on najbardziej zbliżone doświadczenie do tego, co dostaniemy za rok). A jak ktoś filmy lubi, to polecam "Nosferatu".