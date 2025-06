To co się porobiło to jest jakieś nieporozumienie. Tak na szybko co należy poprawić -



1. Przywrócenie widoczności kont zbanowanych.

2. Przywrócenie widoczności za co zostało konto zbanowane i do kiedy.

3. Jakaś weryfikacja wymoderowanych znalezisk i banów, jak się okaże że ban z tyłka to ostrzeżenie, za drugim razem wywalić takiego kogoś z modów.

4. Tego nie wiem, ale jeżeli mody to wykopki to ich konta powinny być oznaczone.