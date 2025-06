Ten serial jest tak zajebisty, że brak mi słów, ale niestety, naprawdę docenią go tylko fani Gwiezdnych Wojen, bo trzeba jednak trochę lubić to uniwersum.

Kadr z 3:28 jest jeszcze lepszy, kiedy człowiek wie, co dzieje się w tej scenie.

Pamiętam, jak po usłyszeniu, że chcą robić ten serial powiedziałem sobie: po jaki ch*j?! Kolejne zbędne badziewie.

Dzisiaj, po obejrzeniu tego serialu, wiem jak bardzo się myliłem, Tony Gilroy odwalił tak piękną Pokaż całość