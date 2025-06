Nie chce wychodzić na bezdusznego, ale to dziecko nie ma szans wyjść na normalne życie. Wada genetyczna, leczenie o skuteczności wątpliwej i oczywiście w USA (bo droższa jest tylko szwajcaria)... załóżmy że dadzą mu dodatkowe 5lat? Przez 5 lat udręki, 5 lat szarpania życia, koszty rehabilitacji.. a młody nie wniesie do społeczeństwa nic. Te pieniądze lepiej przysporzą się tym którzy mogą po walce z chorobą lub skutkami wypadku, wrócić do społeczeństwa i Pokaż całość