Zaryzykuję stwierdzenie, że Polacy za mało piracą, a zbyt bardzo są przyzwyczajeni do różnych płatnych streamingów.



Rodacy, ogarnijcie się! Strimujcie sobie z filmana na TV jak poważni ludzie czy z jakiegoś kodi.



Jeżeli politycy boją się opodatkować amerykańskie korpo to zróbcie chociaż tyle.



Czasy gdy jakiś kuc leci do was z pianą z pyska, że piractwo to złodziejstwo, już dawno minęły.