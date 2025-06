Białostocka prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczący sześciu osób, którym zarzuciła działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przerzutem ludzi z Białorusi do Polski i innych krajów UE. Oskarżeni mają od 20 do 46 lat. Nie przyznają się do winy.