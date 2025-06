Oddaliśmy władzę w ręce biurokratów a oni jedyne co potrafią to wypełniać i tworzyć formularze, oświadczenia, zaświadczenia, rejestry, itd. Dla nich papiery i to co tam jest napisane to jest istota działania świata i wydaje im się, że bez tych wszystkich świstków wszystko się zawali. Jak to powiedziała kiedyś minister Jakubiak "W sumie to ja pozwalam panu pracować".



Jak rolnik nie zarejestruje kozy albo świnki to nastąpi ogólnoświatowa katastrofa a jak zabije Pokaż całość