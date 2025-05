Wielka szkoda, choć trzeba przyznać że dobrego wieku dożyła. (Co ciekawe, 3 lata temu zmarła Sally Kellerman, która grała Gorące Wargi w filmowej wersji MASHa.) MASH to naprawdę kapitalny, antywojenny serial, i doskonale łączy ze sobą elementy komedii oraz dramatu. Co jakiś czas lubię obejrzeć sobie jakieś odcinki na wyrywki.

Co do pani Loretty Swit, to tworzyła ona genialny duet z Larrym Linvillem :-)