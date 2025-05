Widocznie fundacja przyjęła odpowiedniej wielkości darowiznę... oczywiście od anonimowego donatora... ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Ps. Tak Jest coś takiego jak domniemanie niewinności, a w Polsce areszty są ogłaszane zbyt często.

W tym jednak przypadku występuje uzasadnione i niezwykle prawdopodobne przypuszczenie, że Sebuś by chciał uciec.

To wystarczający powód, aby trzymać go w areszcie aż do wyroku.