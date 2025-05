niestety jedyny sposób to odwoływać się od decyzji MOPS-u do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co prawda, jest to droga czasochłonna, ale WSA ma linię orzeczniczą z której wynika, że małoletni zstępni nie mogą być zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby bliskiej w DPS