Deal w USA był taki:

- VW wybuduje ogólnokrajową sieć stacji szybkiego ładowania EV, nazwa tej sieci to Electrify America xD

- ktoś z managerów VW pójdzie siedzieć (sami sobie wskażcie frajera)



Jeżeli nie to odebranie homologacji jeżdżącym samochodom VW w USA, masowe pozwy i gigantyczne odszkodowania...



To jest turbo ironiczne, jedna z większych firm anty-EV musiała w ramach ugody wybudować sieć stacji ładowania EV w USA xD. Notabene, to jest najgorsza Pokaż całość