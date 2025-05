Ustawiłem w pobliżu domu fotopułapkę i było moje spore zdziwienie że to stworzenie nocą bardzo często się przechadza, wcześniej nie miałem pojęcia że w ogóle żyją w mojej okolicy. Jedyne co słyszałem to że śp dziadek dobre 60 lat temu próbował upolować jednego na smalec, bardzo popularne lekarstwo w tamtych czasach.