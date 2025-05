Rozdziałka bety sp to telewizyjne 576i interlaced a nie 720p. Co nie zmienia faktu że jakość obrazu w porównaniu do VHS była rewelacyjna i do dziś po dobrej konwersji do cyfry koniecznie przy dużym bitrate (warto dla YT podbić rozdzielczość do 1080p, bitrate 480p pomijając straty rozdzielczości NTSC do PAL jest tragiczny) wygląda bardzo przyzwoicie.