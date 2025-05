Czy zastanawialiście się kiedyś jaki jest poziom promieniowania jonizującego na płycie reaktora typu czarnobylskiego? Sprawdziliśmy to jakiś czas temu osobiście na przykładzie Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej, a dokładniej to reaktora RBMK-1500 w pierwszym energobloku, który dziś znajduje się w daleko posuniętym demontażu i wejście tam jest już niemożliwe.

Radiacja wzrosła tylko w jednym miejscu - hali reaktorowej. Do ostatniego momentu dozymetr pokazywał normalne wartości, jednak liczby na wyświetlaczu wzrosły od razu, gdy zza rogu wyłonił się reaktor jądrowy. Na wejściu poziom promieniowania wynosi około 2 μSv/h i rośnie do 4 μSv/h w centralnej części płyty reaktora. Przy bezpośrednim pomiarze przy otworach wartości rosną do 9 μSv/h.

I to by było w sumie na tyle, gdyby nie fakt, że ten reaktor już wtedy znajdował się w początkowej fazie rozbiórki. To dało nam możliwość pomiaru pod 100-kilogramowymi bloczkami, których zadaniem było m.in. blokowanie radiacji z kanałów paliwowych. Znajdowały się w nich pręty paliwowe z pastylkami uranowymi, jednak część z nich została już wyciągnięta i przeniesiona do specjalnego składowiska. Kanały pozbawione prętów były zasłonięte plastikowymi dekielkami zabezpieczającymi przed wpadnięciem do środka niepożądanych elementów - pomiar centralnie nad wyjściem z kanału wykazał 50 μSv/h.